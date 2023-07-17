Бульвар Шоубиз
 
17 июля, 2023
 
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Белодед восхитила сеть снимком в купальнике

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По словам Белодед, лето ее любимое время года
По словам Белодед, лето – ее любимое время года
Фото: dariabilodid7 / Instagram

Украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Дарья Белодед 16 июля разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном цельном купальнике.

Спортсменка запечатлена на фото с нижнего ракурса на фоне хвойного леса. Пляжный образ она дополнила шляпой на цепочке и солнцезащитными очками.

Белодед отметила, что фото было сделано в Киеве.

"Любимое время года", – подписала она фото.

"Неземная красота", – отреагировала украинская гимнастка Влада Никольченко.

Фото также прокомментировала украинская спортсменка Марина Бех-Романчук, поставив под публикацией четыре огонька.

Контекст:

Белодед – двукратная чемпионка мира по дзюдо (2018-го и 2019 года). Также она самая молодая чемпионка мира в истории дзюдо (свой первый титул завоевала в 17 лет).

24 июля 2021 года Белодед принесла Украине первую награду Олимпийских игр в Токио, заняв третье место в турнире по дзюдо в весовой категории до 48 кг. Национальный олимпийский комитет Украины сообщил, что это первая в истории независимой Украины олимпийская медаль в женском дзюдо.

В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину Белодед выступила с осуждением российской агрессии против своей страны. "Я люблю свою страну, это мой дом, моя Родина! И я хочу жить в мире, без войны и постоянных угроз", – написала она.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: купальник, Дарья Белодед
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