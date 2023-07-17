Белодед восхитила сеть снимком в купальнике

По словам Белодед, лето – ее любимое время года Фото: dariabilodid7 / Instagram

Спортсменка запечатлена на фото с нижнего ракурса на фоне хвойного леса. Пляжный образ она дополнила шляпой на цепочке и солнцезащитными очками.

Белодед отметила, что фото было сделано в Киеве.

"Любимое время года", – подписала она фото.

"Неземная красота", – отреагировала украинская гимнастка Влада Никольченко.

Фото также прокомментировала украинская спортсменка Марина Бех-Романчук, поставив под публикацией четыре огонька.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)