Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер

"Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке. Я чувствовал, что несчастлив, но не мог уйти, оставив детей. И что мне оставалось делать? Выход я видел только в том, чтобы выпить бутылку виски и уснуть на кушетке. Будь мы до сих пор вместе с Дженнифер, то перегрызли бы друг другу глотки. И я бы, наверное, все еще пил" – цитирует издание Аффлека.

Контекст:

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.

В 2018 году актер прошел курс реабилитации от алкоголизма.