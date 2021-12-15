Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2021
 
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Бен Аффлек признался, что пил, потому что был несчастлив в браке с Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма "Сорвиголова" в 2003 году
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма "Сорвиголова" в 2003 году
Фото: my_fashion.stories / Instagram

Американский актер Бен Аффлек в эфире программы американского радиоведущего Говарда Стерна на SiriusXM признался, что не смог бы преодолеть алкогольную зависимость, если бы до сих пор был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер. Об этом 14 декабря со ссылкой на источник сообщил американский таблоид Just Jared.

"Я начал пить отчасти потому, что оказался в ловушке. Я чувствовал, что несчастлив, но не мог уйти, оставив детей. И что мне оставалось делать? Выход я видел только в том, чтобы выпить бутылку виски и уснуть на кушетке. Будь мы до сих пор вместе с Дженнифер, то перегрызли бы друг другу глотки. И я бы, наверное, все еще пил" – цитирует издание Аффлека.

Контекст:

Аффлек и Гарнер поженились в 2005 году. За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.

В 2018 году актер прошел курс реабилитации от алкоголизма.

Теги: алкоголь, реабилитация, актер, виски, Бен Аффлек, алкоголизм, актриса, Дженнифер Гарнер, развод
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