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11 декабря, 2020
 
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Бэнкси изобразил на стене дома чихающую старушку с улетевшим зубным протезом

Новый рисунок уличного художника Бэнкси появился на стене дома в Бристоле (Великобритания).

Бэнкси: Апчхи!
Бэнкси: Апчхи!
Фото: banksy / Instagram

Художник, работающий под псевдонимом Бэнкси, 10 декабря на своей странице в Instagram разместил фото своей новой работы.

На снимке запечатлена пожилая женщина, которая во время чиханья роняет из рук палку и сумку, при этом из ее рта вылетает зубной протез.

"Апчхи", – подписал публикацию автор.

Как сообщает BBC, новая работа уличного художника изображена на стене одного из домов Бристоля (Великобритания). В комментарии телеканалу житель города, представившийся Дейлом Комли, заявил, что рисунок появился на стене соседнего дома 10 декабря около 7.00 утра.

По словам очевидца, когда он в первый раз выглянул в окно, то заметил высокого человека в куртке, рассматривающего стену. Комли заявил, что принял его за строителя. Но когда спустя время он снова посмотрел в окно, то увидел на том месте толпу, которая разглядывала рисунок. Комли предположил, что человек, которого он принял за строителя, и был Бэнкси.

Настоящее имя Бэнкси неизвестно; он знаменит как автор работ в манере стрит-арта и художественных перформансов.

В октябре Бэнкси нарисовал на стене салона красоты в Ноттингеме девочку, которая крутит на талии покрышку, а рядом лежит сломанный велосипед.

Теги: Великобритания, искусство, художник, Бэнкси
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