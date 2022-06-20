Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото

"Каждый раз, когда мне кто-то делает комплимент в стиле: "Как тебе идет беременность", Андрей гордо заявляет: "Это я сделал!" – написала она.

Пренткович поздравила мужа с Днем отца.

"Знаю, что ты будешь очень крутым! Ты уже такой", – заявила она.

Блогер назвала связь своего нынешнего супруга с ее шестилетним сыном Иваном от первого брака "невероятной".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таня Пренткович * (@tanyaprentkovych)