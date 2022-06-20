Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото

"Каждый раз, когда мне кто-то делает комплимент в стиле: "Как тебе идет беременность", Андрей гордо заявляет: "Это я сделал!" – написала она.
Пренткович поздравила мужа с Днем отца.
"Знаю, что ты будешь очень крутым! Ты уже такой", – заявила она.
Блогер назвала связь своего нынешнего супруга с ее шестилетним сыном Иваном от первого брака "невероятной".
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С первым супругом Орестом Пренткович развелась в 2019 году из-за его измены. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу Home Wings.
С предпринимателем Андреем Гонковским блогер живет в фактическом браке. Вскоре у пары родится ребенок. Сейчас Пренткович на 37-й неделе беременности.