Бессонова спустя два года после рождения первенца во второй раз стала матерью

Спортсменка отметила, что ребенок появился на свет 28 октября. Бессонова не сообщила, как назвала ребенка и в какой стране он родился.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Контекст:

Анна Бессонова – абсолютная чемпионка мира 2007 года, четырехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Отец ребенка – фитнес-тренер Дмитрий Момот. Он предложил Бессоновой стать его женой еще в декабре 2017 года. Об этом спортсменка рассказывала весной 2020-го. Узаконили ли они отношения, Бессонова не сообщала.

В ноябре 2020 года у пары родился первенец.