Билык с сыном снялась для обложки Viva!

Украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram разместила фото с сыном Табризом, сделанное для журнала Viva!.
"Раньше я делала для них все. А подытожив последние отношения, решила, что не буду больше преклоняться. Теперь я не уступаю мужчине", – пост она сопроводила цитатой из интервью.
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"Раньше я делала для них все. А подытожив последние отношения, решила, что не буду больше преклоняться. Теперь я не уступаю мужчине." Продолжение интервью читайте в журнале Viva! @viva_ukraine_magazine #иринабилык #журнал #вива #vivamagazine #табризахмадов #интервью
Табриз – младший сын Билык. Он появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Отец мальчика – российский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов, муж Билык.
У певицы есть еще 20-летний сын Глеб Оверчук – от модели Андрея Оверчука.