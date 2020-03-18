Билык с сыном снялась для обложки Viva!

Украинская певица Ирина Билык показала подросшего сына и призналась, что больше не уступает мужчинам в отношениях.

Билык: Теперь я не уступаю мужчине Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram разместила фото с сыном Табризом, сделанное для журнала Viva!.

"Раньше я делала для них все. А подытожив последние отношения, решила, что не буду больше преклоняться. Теперь я не уступаю мужчине", – пост она сопроводила цитатой из интервью.

Табриз – младший сын Билык. Он появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать. Отец мальчика – российский режиссер и фотограф Аслан Ахмадов, муж Билык.

У певицы есть еще 20-летний сын Глеб Оверчук – от модели Андрея Оверчука.