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13 февраля, 2020
 
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"Самый талантливый и любимый!" Билык поздравила с днем рождения мужа

Украинская певица Ирина Билык обнародовала совместное фото с мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым.

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Билык: С днем рождения, Асланчик!
Билык: С днем рождения, Асланчик!
Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык поздравила с днем рождения супруга, российского режиссера Аслана Ахмадова.

"Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит как талантище и личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы, я влюбилась в тебя снова. Таких, как ты, нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С днем рождения, Асланчик!" – написала она.

Пост исполнительница сопроводила совместным снимком с мужем.

Аслану Ахмадову 12 февраля исполнилось 47 лет.

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года. Певица замужем за Ахмадовым с 2014 года. У них есть сын Табриз, который появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

У Ирины Билык также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.

Теги: Ирина Билык, Аслан Ахмадов
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