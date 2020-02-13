"Самый талантливый и любимый!" Билык поздравила с днем рождения мужа

Украинская певица Ирина Билык обнародовала совместное фото с мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым.

Украинская певица Ирина Билык поздравила с днем рождения супруга, российского режиссера Аслана Ахмадова.

"Солнышко мое!!! Наше!!! Всех, кто тебя знает и любит как талантище и личность! Готовясь к своему новому шоу, где ты выступаешь как режиссер программы, я влюбилась в тебя снова. Таких, как ты, нет и не будет! Самый талантливый и любимый! Ты! С днем рождения, Асланчик!" – написала она.

Пост исполнительница сопроводила совместным снимком с мужем.

Аслану Ахмадову 12 февраля исполнилось 47 лет.

Ирина Билык родилась 6 апреля 1970 года. Певица замужем за Ахмадовым с 2014 года. У них есть сын Табриз, который появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

У Ирины Билык также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.