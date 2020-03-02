Билык обнародовала совместное фото с мужем

Украинская певица Ирина Билык показала снимок с супругом, российским режиссером Асланом Ахмадовым, и рассказала о совместной работе с ним.

Билык: Мой муж – режиссер моего нового шоу! А я – его любимая артистка! Фото: bilyk_iryna / Instagram

Украинская певица Ирина Билык опубликовала в Instagram совместное фото с мужем, российским режиссером Асланом Ахмадовым.

"Мой муж – режиссер моего нового шоу! А я – его любимая артистка! А может ли ваш любимый человек быть режиссером вашей жизни?" – написала она.

50-летняя Ирина Билык живет в браке с 47-летним Асланом Ахмадовым с 2014 года. У них есть сын Табриз, который появился на свет в декабре 2015 года. Ребенка родила суррогатная мать.

У Ирины Билык также есть 20-летний сын Глеб Оверчук от модели Андрея Оверчука.