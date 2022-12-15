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15 декабря, 2022
 
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"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака

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Мишина и Эллерт познакомились на шоу "Холостячка"
Мишина и Эллерт познакомились на шоу "Холостячка"
Скриншот: СТБ / YouTube

Автор студии "Квартал 95", украинский блогер и победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ Александр Эллерт 15 декабря опубликовал в Instagram фото своей дочери Элины. Он посвятил пост ее дню рождения.

"Богине – 15", – подписал фото шоумен.

Контекст:

Эллерт дважды был женат. Дочь Элина – от первого брака, она родилась в 2007 году. Спустя два года семья распалась. В 2014-м Эллерт женился второй раз, но вскоре развелся. От этого брака детей у шоумена нет.

В 2020 году Эллерт участвовал в шоу "Холостячка" на СТБ и стал победителем. Его выбрала главная героиня шоу, актриса и модель Ксения Мишина. После завершения проекта пара начала жить вместе.

Спустя год пара рассталась.

Теги: Ксения Мишина, Александр Эллерт
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