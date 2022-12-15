"Богиня". Экс-возлюбленный Мишиной Эллерт показал свою 15-летнюю дочь от первого брака

"Богине – 15", – подписал фото шоумен.

Контекст:

Эллерт дважды был женат. Дочь Элина – от первого брака, она родилась в 2007 году. Спустя два года семья распалась. В 2014-м Эллерт женился второй раз, но вскоре развелся. От этого брака детей у шоумена нет.

В 2020 году Эллерт участвовал в шоу "Холостячка" на СТБ и стал победителем. Его выбрала главная героиня шоу, актриса и модель Ксения Мишина. После завершения проекта пара начала жить вместе.

Спустя год пара рассталась.