"Более привлекательная, чем когда-либо". 52-летняя Лопес оголила грудь для промо своего нового фильма

"Команда фильма "Выходи за меня", – написала она.

В трейлере кратко рассказан сюжет фильма: знаменитая певица Кэт Вальдэз (Лопес) намерена в прямом эфире выйти замуж за коллегу Бастиана (Малума). Но в последний момент выясняется, что он изменяет Кэт с ее ассистенткой. Тогда героиня Лопес решает выйти замуж за первого попавшегося мужчину. Им оказывается учитель Чарли Гилберт (Оуэн Уилсон).

В финале трейлера Лопес вместе с певцом Малумой говорит, что лента скоро выйдет на экраны. Исполнительница появилась в кадре в облегающем платье с огромным декольте, обнажающим грудь и торс.

В анонсе указано, что фильм можно будет посмотреть на День святого Валентина (14 февраля).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Более привлекательная, чем когда-либо", – прокомментировала подписчица maedeh___1376.