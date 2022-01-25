"Более привлекательная, чем когда-либо". 52-летняя Лопес оголила грудь для промо своего нового фильма

"Команда фильма "Выходи за меня", – написала она.
В трейлере кратко рассказан сюжет фильма: знаменитая певица Кэт Вальдэз (Лопес) намерена в прямом эфире выйти замуж за коллегу Бастиана (Малума). Но в последний момент выясняется, что он изменяет Кэт с ее ассистенткой. Тогда героиня Лопес решает выйти замуж за первого попавшегося мужчину. Им оказывается учитель Чарли Гилберт (Оуэн Уилсон).
В финале трейлера Лопес вместе с певцом Малумой говорит, что лента скоро выйдет на экраны. Исполнительница появилась в кадре в облегающем платье с огромным декольте, обнажающим грудь и торс.
В анонсе указано, что фильм можно будет посмотреть на День святого Валентина (14 февраля).
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"Более привлекательная, чем когда-либо", – прокомментировала подписчица maedeh___1376.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Лента "Выходи за меня замуж" была снята в 2021 году.