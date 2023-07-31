Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio

Новый интернет-магазин соединил в себе и значительно расширил свой ассортимент за счет уникальных торговых марок и продуктов более нишевых брендов и дизайнеров Фото: prm.com

PRM – концептуальный магазин для поклонников street-style

Sneakerstudio с начала июня активно преобразуется в prm.com – лучший интернет-магазин с большим ассортиментом кроссовок и одежды премиум-класса. Концепция нового сайта состоит в удовлетворении потребностей жителей мегаполисов в фирменных кроссовках от ведущих мировых брендов. Компания также планирует организацию и проведение различных fashion-мероприятий, которые будут способствовать развитию культуры и дизайна в регионе.

"Мы стремимся объединить сильные стороны наших команд, чтобы создать уникальную площадку для современных поклонников streetwear с большим предложением премиальной уличной моды. И кроссовки останутся ключевым товаром нового магазина PRM.com, – прокомментировал бренд-директор PRM Камил Байолек. – Я гарантирую, что это только первые шаги, и мы продолжаем активно работать над развитием нового коммерческого проекта. Это направление еще недостаточно развито на рынке, поэтому в наших планах –привлечь новые бренды и предложить уникальные коллаборации и специальные коллекции. Мы очень надеемся, что эта идея понравится постоянным клиентам PRM и Sneakerstudio, а PRM.com быстро станет культовым местом шопинга для поклонников street-style".

Что планируется под новой вывеской PRM.com?

Новый проект – это не только о продаже брендовых кроссовок и модной одежды. В планах объединенной команды – создать уникальное место, где поклонники уличного премиального стиля смогут без проблем приобрести уникальные товары и принять участие в модных ивентах, направленных на развитие уличного стиля, дизайна, музыки и культуры в целом.

По словам директора по маркетингу PRM Якуба Штылера, перед новой командой стоит захватывающая задача: "…я уверен, что слияние магазинов Sneakerstudio и PRM, а также партнерство с Answear позволит нам создать еще больше удивительных проектов под новой вывеской PRM".

Фото: prm.com

Новая концепция компании позволит Answear.com привлечь новых клиентов, в том числе и поколения зумеров, которые очень щепетильно относятся к выбору товаров премиум-класса и класса люкс. Таким образом, компания сможет еще больше оторваться от конкурентов и расширить свой бизнес.

Что изменится для поклонников Sneakerstudio на новой коммерческой площадке PRM?

Ранее в интернет-магазинах Sneakerstudio, которые работали в странах Центральной и Восточной Европы, а также на западном рынке, покупатели могли приобрести товары Adidas Originals, New Balance, Carhartt и Veja. Площадка PRM, в свою очередь, предлагала продукцию люксовых брендов стритстайла таких, как Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV или Rick Owens.

Новый интернет-магазин соединил в себе и значительно расширил свой ассортимент за счет уникальных торговых марок и продуктов более нишевых брендов и дизайнеров. Последние несколько месяцев шла очень активная работа по завершению сделки и реализации дальнейшего развития нового проекта. Поэтому клиентов PRM ждут новые сюрпризы в виде уникальных коллабораций. И все это можно будет найти в новом интернет-магазине или их бутике в Варшаве по улице Swietokrzyska, 16.

По словам основателя Snaekerstudio и PRM Лукаша Лепчинского, Sneakerstudio была прекрасной историей со множеством интересных проектов и коллабораций, но пришло время сделать следующий шаг. "Мы приняли решение объединить бренды. Я убежден, что это не конец, а только начало удивительного приключения", – заявляет господин Лепчинский, который в новой структуре выполняет функции советника PRM по развитию брендов и отвечает за приобретение новых торговых марок для ассортимента торговой площадки.