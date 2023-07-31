Бульвар Шоубиз
 
31 июля, 2023
 
Новости Актуально

Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый интернет-магазин соединил в себе и значительно расширил свой ассортимент за счет уникальных торговых марок и продуктов более нишевых брендов и дизайнеров
Новый интернет-магазин соединил в себе и значительно расширил свой ассортимент за счет уникальных торговых марок и продуктов более нишевых брендов и дизайнеров
Фото: prm.com

Интернет-магазины Sneakerstudio и PRM теперь принадлежат компании Answear.com, которая является одним из ведущих проектов электронной коммерции в области моды, дома и быта, а также товаров для активного отдыха в Центральной и Восточной Европе. Сделка о покупке состоялась 1 июня 2023 года, и сегодня уже завершился первый этап их интеграции в структуры Answear.com.

PRM – концептуальный магазин для поклонников street-style

Sneakerstudio с начала июня активно преобразуется в prm.com – лучший интернет-магазин с большим ассортиментом кроссовок и одежды премиум-класса. Концепция нового сайта состоит в удовлетворении потребностей жителей мегаполисов в фирменных кроссовках от ведущих мировых брендов. Компания также планирует организацию и проведение различных fashion-мероприятий, которые будут способствовать развитию культуры и дизайна в регионе. 

"Мы стремимся объединить сильные стороны наших команд, чтобы создать уникальную площадку для современных поклонников streetwear с большим предложением премиальной уличной моды. И кроссовки останутся ключевым товаром нового магазина PRM.com, – прокомментировал бренд-директор PRM Камил Байолек. – Я гарантирую, что это только первые шаги, и мы продолжаем активно работать над развитием нового коммерческого проекта. Это направление еще недостаточно развито на рынке, поэтому в наших планах –привлечь новые бренды и предложить уникальные коллаборации и специальные коллекции. Мы очень надеемся, что эта идея понравится постоянным клиентам PRM и Sneakerstudio, а PRM.com быстро станет культовым местом шопинга для поклонников street-style".

Что планируется под новой вывеской PRM.com?

Новый проект – это не только о продаже брендовых кроссовок и модной одежды. В планах объединенной команды – создать уникальное место, где поклонники уличного премиального стиля смогут без проблем приобрести уникальные товары и принять участие в модных ивентах, направленных на развитие уличного стиля, дизайна, музыки и культуры в целом.

По словам директора по маркетингу PRM Якуба Штылера, перед новой командой стоит захватывающая задача: "…я уверен, что слияние магазинов Sneakerstudio и PRM, а также партнерство с Answear позволит нам создать еще больше удивительных проектов под новой вывеской PRM".

Фото: prm.com
Фото: prm.com

 

Новая концепция компании позволит Answear.com привлечь новых клиентов, в том числе и поколения зумеров, которые очень щепетильно относятся к выбору товаров премиум-класса и класса люкс. Таким образом, компания сможет еще больше оторваться от конкурентов и расширить свой бизнес. 

Что изменится для поклонников Sneakerstudio на новой коммерческой площадке PRM?

Ранее в интернет-магазинах Sneakerstudio, которые работали в странах Центральной и Восточной Европы, а также на западном рынке, покупатели могли приобрести товары Adidas Originals, New Balance, Carhartt и Veja. Площадка PRM, в свою очередь, предлагала продукцию люксовых брендов стритстайла таких, как Y-3, A.P.C., Marni, A-Cold-Wall, MISBHV или Rick Owens. 

Новый интернет-магазин соединил в себе и значительно расширил свой ассортимент за счет уникальных торговых марок и продуктов более нишевых брендов и дизайнеров. Последние несколько месяцев шла очень активная работа по завершению сделки и реализации дальнейшего развития нового проекта. Поэтому клиентов PRM ждут новые сюрпризы в виде уникальных коллабораций. И все это можно будет найти в новом интернет-магазине или их бутике в Варшаве по улице Swietokrzyska, 16. 

По словам основателя Snaekerstudio и PRM Лукаша Лепчинского, Sneakerstudio была прекрасной историей со множеством интересных проектов и коллабораций, но пришло время сделать следующий шаг. "Мы приняли решение объединить бренды. Я убежден, что это не конец, а только начало удивительного приключения", – заявляет господин Лепчинский, который в новой структуре выполняет функции советника PRM по развитию брендов и отвечает за приобретение новых торговых марок для ассортимента торговой площадки.

Теги: мода, онлайн-магазин, бренд, покупки, одежда, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Легенда киевского “Динамо” Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: “Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк”
  Легенда киевского “Динамо” Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: “Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк”
Дмитрий ГОРДОН
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка
Дмитрий ГОРДОН
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Был на реабилитации и "внезапно умер". Что известно о гибели аэроразведчика 95-й ОДШБр Годованого в киевской больнице
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Это третий ребенок в его семье
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
  Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль
Галина ГРИШИНА
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
"Лихорадка и частичная потеря сознания". Мишину госпитализировали. Актриса назвала причину болезни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Ризатдинова снялась топлес на испанском пляже с книгой в руках. Ранее она сообщила о череде разочарований в своей жизни
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
Галина ГРИШИНА
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Галина ГРИШИНА
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 