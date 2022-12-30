  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта

Для приготовления понадобится:

250 г свиного или говяжьего языка;

2 шт. лука;

1/3 ч. л. соли;

1 ст. л. уксуса;

перец молотый;

консервированный горошек;

200 г отварных шампиньонов;

2 куска ржаного или белого хлеба;

майонез.

"Предлагаю новый вкусный салат с горошком. Полезнее, оригинальнее и вкуснее известного советского атрибута. Мы – это то, что мы едим. А едим мы украинское", – анонсировала рецепт блогер.

В подсоленной воде с перцем-горошком варим язык, а затем измельчаем его соломкой. Затем нарезаем полукольцами лук, перекладываем его в тарелку, добавляем соль, уксус, заливаем кипятком и оставляем, чтобы вода остыла. Сливаем остывшую воду и добавляем немного молотого перца.

Из ржаного или белого хлеба готовим сухарики, поджарив их на сковороде до золотистого цвета.

Все ингредиенты выкладываем на тарелку кучками в следующей последовательности: горошек, язык, маринованный лук, отваренные шампиньоны и сухарики. В центр тарелки насыпаем майонез.

Перед употреблением все продукты перемешиваем.

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