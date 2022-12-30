  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта

Для приготовления понадобится:
"Предлагаю новый вкусный салат с горошком. Полезнее, оригинальнее и вкуснее известного советского атрибута. Мы – это то, что мы едим. А едим мы украинское", – анонсировала рецепт блогер.
В подсоленной воде с перцем-горошком варим язык, а затем измельчаем его соломкой. Затем нарезаем полукольцами лук, перекладываем его в тарелку, добавляем соль, уксус, заливаем кипятком и оставляем, чтобы вода остыла. Сливаем остывшую воду и добавляем немного молотого перца.
Из ржаного или белого хлеба готовим сухарики, поджарив их на сковороде до золотистого цвета.
Все ингредиенты выкладываем на тарелку кучками в следующей последовательности: горошек, язык, маринованный лук, отваренные шампиньоны и сухарики. В центр тарелки насыпаем майонез.
Перед употреблением все продукты перемешиваем.