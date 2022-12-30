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30 декабря, 2022
 
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"Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Для салата подойдет свиной или говяжий язык
Для салата подойдет свиной или говяжий язык
Фото: depositphotos.com

Украинский кулинарный блогер Лилия Цвит на своем канале в YouTube разместила видео под названием "Больше никаких оливье", в котором показала, как приготовить салат из языка с консервированным горошком.

Для приготовления понадобится:

  • 250 г свиного или говяжьего языка;
  • 2 шт. лука; 
  • 1/3 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. уксуса; 
  • перец молотый;
  • консервированный горошек;
  • 200 г отварных шампиньонов;
  • 2 куска ржаного или белого хлеба; 
  • майонез.

"Предлагаю новый вкусный салат с горошком. Полезнее, оригинальнее и вкуснее известного советского атрибута. Мы – это то, что мы едим. А едим мы украинское", – анонсировала рецепт блогер.

В подсоленной воде с перцем-горошком варим язык, а затем измельчаем его соломкой. Затем нарезаем полукольцами лук, перекладываем его в тарелку, добавляем соль, уксус, заливаем кипятком и оставляем, чтобы вода остыла. Сливаем остывшую воду и добавляем немного молотого перца.

Из ржаного или белого хлеба готовим сухарики, поджарив их на сковороде до золотистого цвета.

Все ингредиенты выкладываем на тарелку кучками в следующей последовательности: горошек, язык, маринованный лук, отваренные шампиньоны и сухарики. В центр тарелки насыпаем майонез. 

Перед употреблением все продукты перемешиваем.  

ВИДЕО
Видео: Лілія Цвіт / YouTube
Теги: продукты, соль, мясо, шампиньоны, рецепт, оливье, рецепты, салат, майонез, перец, лук
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