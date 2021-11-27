Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2021
 
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"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину

Пугачева призвала не сомневаться в ее вкусе
Пугачева призвала не сомневаться в ее вкусе
Фото: igorgulyaevofficial / Instagram

Российский стилист Игорь Гуляев 27 ноября разместил в Instagram ролик, на котором запечатлена его клиентка – российская певица Алла Пугачева во время дефиле по его магазину в новом образе.

Пугачева появилась в кадре в узких брюках, длинном черном пальто на белой подкладке и черном джемпере с воротником. Ее образ дополнили перчатки-митенки и длинные бусы.

"Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист Пугачевой – сама Пугачева. Борисовна, как же ты офигительно выглядишь. Хороша", – прокомментировал на камеру дефиле артистки Гуляев.

"Не сомневайся", – улыбнулась в ответ артистка.

"Сама элегантность", – оценили образ артистки ее поклонники.

"Реально красотка", – написали пользователи сети.

"Правда, хороша! Разбегайся народ, Аллуся идет. Убеждаюсь в том, что не одежда красит человека, на ней все хорошо, она настоящая", – прокомментировали видео фолловеры.

Гуляев также обнародовал портретное фото певицы, на котором она запечатлена уже в шапке из искусственного меха.

"От себя добавил немного и образ заиграл по-новому", – написал он.

Контекст:

Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

23 декабря 2011 года Пугачева вышла замуж за российского шоумена Максима Галкина. Они живут в подмосковной деревне Грязь.

У пары двое детей-двойняшек – Лиза и Гарри. Их 18 сентября 2013 года родила суррогатная мать. В этому году детям исполнилось восемь лет.

Старшей дочери Пугачевой, певице Кристине Орбакайте исполнилось 50 лет. Ее отец – первый муж Пугачевой, литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас.

Теги: Алла Пугачева, мода и красота, певица
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