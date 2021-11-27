"Борисовна, как же ты офигительно выглядишь", "Разбегайся народ, Аллуся идет". Пугачеву сняли во время прогулки по магазину

Пугачева призвала не сомневаться в ее вкусе Фото: igorgulyaevofficial / Instagram

Пугачева появилась в кадре в узких брюках, длинном черном пальто на белой подкладке и черном джемпере с воротником. Ее образ дополнили перчатки-митенки и длинные бусы.

"Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист Пугачевой – сама Пугачева. Борисовна, как же ты офигительно выглядишь. Хороша", – прокомментировал на камеру дефиле артистки Гуляев.

"Не сомневайся", – улыбнулась в ответ артистка.

"Сама элегантность", – оценили образ артистки ее поклонники.

"Реально красотка", – написали пользователи сети.

"Правда, хороша! Разбегайся народ, Аллуся идет. Убеждаюсь в том, что не одежда красит человека, на ней все хорошо, она настоящая", – прокомментировали видео фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)

Гуляев также обнародовал портретное фото певицы, на котором она запечатлена уже в шапке из искусственного меха.

"От себя добавил немного и образ заиграл по-новому", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИГОРЬ ГУЛЯЕВ (@igorgulyaevofficial)