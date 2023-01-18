"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов

"Вы – борщ", – подписано фото.

Скриншот: kosadcha / Instagram

Осадчая заметила публикацию спустя несколько часов.

"Когда младший на минуту взял телефон. Даже борща захотелось. Как же смешно", – прокомментировала она первый пост младшего сына.

Скриншот: kosadcha / Instagram

"Боюсь подумать, что будет дальше", – резюмировала ведущая.

Скриншот: kosadcha / Instagram