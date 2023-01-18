"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов

"Вы – борщ", – подписано фото.
Осадчая заметила публикацию спустя несколько часов.
"Когда младший на минуту взял телефон. Даже борща захотелось. Как же смешно", – прокомментировала она первый пост младшего сына.
"Боюсь подумать, что будет дальше", – резюмировала ведущая.
Полуторагодовалый Даниил (2021) – самый младший сын Осадчей. У него есть родной старший брат Иван (2017). Отец детей – муж Осадчей, украинский ведущий Юрий Горбунов.
У Осадчей также есть старший сын Илья (2002). Его отец – бизнесмен Олег Полищук. В 2021 году Илья окончил школу. Он учится в Мэрилендском университете (США) на айтишника.