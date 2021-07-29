"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках

Цискаридзе сейчас отдыхает на Мраморном море Фото: tsiskaridzenikolay / Instagram

Фотографию Цискаридзе сопроводил текстом детской песни "Я на солнышке лежу" из мультфильма про Львенка и Черепаху.

Снимок загорающего в море артиста набрал почти 48 тыс. лайков и окло 950 комментариев.

"Боже, это не ноги, а произведение искусства. Прекрасно!" – написала smirnovagram.

"Согласна, это не ноги – произведение искусства! До кончиков пальцев! И в гармонии с бликами моря!" – прокомментировала svetlanaaudureau.

"Ах, какой Нептун! Фото можно поделить на части: пейзаж – прекрасный, отдыхающий – шикарен, главное, как по мне, счастливый, а носочки – огонь", – восхитилась bilenko_m.

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