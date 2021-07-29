"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках

Фотографию Цискаридзе сопроводил текстом детской песни "Я на солнышке лежу" из мультфильма про Львенка и Черепаху.
Снимок загорающего в море артиста набрал почти 48 тыс. лайков и окло 950 комментариев.
"Боже, это не ноги, а произведение искусства. Прекрасно!" – написала smirnovagram.
"Согласна, это не ноги – произведение искусства! До кончиков пальцев! И в гармонии с бликами моря!" – прокомментировала svetlanaaudureau.
"Ах, какой Нептун! Фото можно поделить на части: пейзаж – прекрасный, отдыхающий – шикарен, главное, как по мне, счастливый, а носочки – огонь", – восхитилась bilenko_m.
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Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.