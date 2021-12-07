"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров

В ролике на 58-летней артистке серебристое мини-платье и светлые туфли на шпильке. За кадром звучит дуэт Милявской с украинским рэпером Костой Лакостой "По-другому".

"На "Песне года" было просто огненно. Надо тушить пожар от эмоций и объятий с коллегами! Как давно не было таких больших концертов! В эфире будет два дня. Готовьтесь", – подписала ролик Милявская.

Видео набрало более 1,39 млн просмотров.

"Почему женщины так хорошеют после развода?" – поинтересовалась в комментариях daryadarya366.

"Красотка, стройняшка, шикарно выглядите", – считает dzhamilia476.

"Боже, какие идеальные ноги", – написала mrs.sardinka.

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