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07 декабря, 2021
 
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"Боже, какие идеальные ноги". Видео с 58-летней Милявской в мини-платье набрало 1,4 млн просмотров

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"Красотка, стройняшка, шикарно выглядите", прокомментировали видео Милявской ее подписчики
"Красотка, стройняшка, шикарно выглядите", – прокомментировали видео Милявской ее подписчики
Фото: Лолита Милявская / Facebook

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская выложила в Instagram шуточное видео, на котором под музыку медленно подходит к пожарной сигнализации, нажимает кнопку и убегает.

В ролике на 58-летней артистке серебристое мини-платье и светлые туфли на шпильке. За кадром звучит дуэт Милявской с украинским рэпером Костой Лакостой "По-другому".

"На "Песне года" было просто огненно. Надо тушить пожар от эмоций и объятий с коллегами! Как давно не было таких больших концертов! В эфире будет два дня. Готовьтесь", – подписала ролик Милявская.

Видео набрало более 1,39 млн просмотров.

"Почему женщины так хорошеют после развода?" – поинтересовалась в комментариях daryadarya366.

"Красотка, стройняшка, шикарно выглядите", – считает dzhamilia476.

"Боже, какие идеальные ноги", – написала mrs.sardinka.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Певица была замужем пять раз. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.

Теги: Лолита Милявская, платье, певица, Лолита, ролик, ноги
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