  "От нас дрожала Москва". Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом

"Я была в [бандитской] малине и не скрывала. А потом один из лучших романов в моей жизни был как раз с тем человеком, которого легко в те самые годы [1990-е] называли авторитетом. Да, это было прекрасно! От нас дрожала Москва. Именно с ним я посещала все эти злачные места", – призналась 58-летняя певица.

Она подчеркнула, что считает термин "бандит" очень размытым.

"И что значит "выступать перед бандитами"? Смотря кого называть бандитами... Сегодня они по-другому выглядят. Бандитизм бывает экономический и разный. Я всю жизнь выступаю перед бандитами. Всю жизнь!" – заявила Милявская.

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Видео: Galich Ida / YouTube