  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление

Сольную карьеру Лолита Милявская начала с гонорара до $500 за концерт Скриншот: Galich Ida / Galich Ida

"Это порядка $100 тыс. за выступление. А потом ты становишься в нормальную нишу, в которой меньше – от $30 тыс. до 50 тыс., – но ты ее постоянно зарабатываешь", – рассказала Милявская.

Ранее в интервью телеканалу "Дождь" 58-летняя певица говорила, что до 2000-х в составе кабаре-дуэта "Академия" получала до $15 тыс., но после распада дуэта ее гонорар уменьшился в 30 раз – до $500.

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Видео: Galich Ida / YouTube