  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление

"Это порядка $100 тыс. за выступление. А потом ты становишься в нормальную нишу, в которой меньше – от $30 тыс. до 50 тыс., – но ты ее постоянно зарабатываешь", – рассказала Милявская.
Ранее в интервью телеканалу "Дождь" 58-летняя певица говорила, что до 2000-х в составе кабаре-дуэта "Академия" получала до $15 тыс., но после распада дуэта ее гонорар уменьшился в 30 раз – до $500.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Певица была пять раз замужем. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.