Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление

Ник Сэндс подчеркнул, что власти официально не сообщали о смерти Джулиана Сэндса, но "в глубине души он знает, что его брат ушел".

Брат актера подчеркнул, что хотел бы ошибаться в своих предчувствиях, и отметил, что Джулиан Сэндс был опытным и выносливым путешественником.

Об исчезновении Сэндса, который отправился в поход в горы, СМИ проинформировали 19 января. О том, что актер не выходит на связь, его близкие сообщили полиции 13 января. Отмечалось, что он пропал в "чрезвычайно опасном" калифорнийском горном массиве, где за последние недели погибли два туриста.

Полиция привлекла для поисков актера вертолеты и дроны, так как наземные поиски были невозможны из-за непогоды. 18 января спасатели обнаружили автомобиль, который может принадлежать актеру. Он находился в месте, которое считается одним из самых опасных подъемов в США.