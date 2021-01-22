"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина обнародовала в Instagram фото бас-гитариста из своего коллектива Клима Лысюка.
"Братик, с днем рождения!" – написала она 21 января.
Сколько лет исполнилось музыканту, она не указала.
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Лысюк присоединился к The Hardkiss в 2016 году.
Юлия Санина (настоящая фамилия Головань) родилась 11 октября 1990 года в Киеве.
В 2011 году вместе с музыкантом и продюсером Валерием Бебко Санина создала дуэт Val & Sanina, который вскоре был переименован в The Hardkiss. В том же году Санина и Бебко поженились, а осенью 2015 года у них родился сын Даниил.