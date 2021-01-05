Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина подписала изображение на руке строчкой из песни "Вільна", которую спела дуэтом с украинской певицей Тиной Кароль.

Санина: Я не боюсь, тепер я вільна Фото: THE HARDKISS / Facebook

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина разместила на запястье левой руки временную татуировку, на которой схематически запечатлена вместе с украинской певицей Тиной Кароль. Фотографию руки певица 5 января обнародовала в Instagram.

Изображение на руке подписано строчкой из дуэтной песни артисток "Вільна" – "Я не боюсь, тепер я вільна".

"Моя", – отреагировала на фото Саниной Тина Кароль.

"Настоящее тату?" – поинтересовались фолловеры.

"Переводное", – предположили в ответ подписчики.

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Визуально изображение на руке Саниной напоминает одну из совместных фотографий артисток, сделанных накануне премьеры композиции.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Санина (@the_hardkiss)

Санина и Тина Кароль в декабре 2019 года презентовали совместный клип "Вільна". Во время участия в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который стартовал в конце августа 2020 года, певицы вместе выступили на паркете, исполнив откровенный танец.

Тина Кароль называла Санину своей фавориткой на проекте.