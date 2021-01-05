Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль

Фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина разместила на запястье левой руки временную татуировку, на которой схематически запечатлена вместе с украинской певицей Тиной Кароль. Фотографию руки певица 5 января обнародовала в Instagram.
Изображение на руке подписано строчкой из дуэтной песни артисток "Вільна" – "Я не боюсь, тепер я вільна".
"Моя", – отреагировала на фото Саниной Тина Кароль.
"Настоящее тату?" – поинтересовались фолловеры.
"Переводное", – предположили в ответ подписчики.
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Визуально изображение на руке Саниной напоминает одну из совместных фотографий артисток, сделанных накануне премьеры композиции.
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Санина и Тина Кароль в декабре 2019 года презентовали совместный клип "Вільна". Во время участия в новом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1", который стартовал в конце августа 2020 года, певицы вместе выступили на паркете, исполнив откровенный танец.
Тина Кароль называла Санину своей фавориткой на проекте.