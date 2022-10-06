Бред Питт официально ответил на обвинения Джоли

В своем иске Джоли рассказала подробности конфликта, который произошел в 2016 году, когда вся семья направлялась на частном самолете во Францию.
В частности, отмечается в иске, перед посадкой Питт поссорился с одним из их шестерых детей, а когда актриса попыталась их помирить, обвинил в "слишком почтительном" отношении к детям.
Конфликт имел продолжение на борту самолета – актриса утверждает, что Питт схватил ее за голову и встряхнул, а после толкнул о стену. Когда один из детей заступился за мать, Питт набросился на него. В иске также говорится, что актер облил алкоголем жену и детей.
После того как семья прибыла в США, между супругами произошла еще одна стычка, а спустя несколько дней после этого Джоли подала на развод.
Представитель Брэда Питта опубликовал официальный ответ на эти обвинения.
"История продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными заявлениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет брать на себя ответственность за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности", – приводит слова заявления CNN.
Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в имении Шато Мираваль, которое сейчас является поводом для судебного иска.
После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – приемные дети пары, а трое младших – биологические. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.