Бред Питт официально ответил на обвинения Джоли

В своем иске Джоли рассказала подробности конфликта, который произошел в 2016 году, когда вся семья направлялась на частном самолете во Францию.

В частности, отмечается в иске, перед посадкой Питт поссорился с одним из их шестерых детей, а когда актриса попыталась их помирить, обвинил в "слишком почтительном" отношении к детям.

Конфликт имел продолжение на борту самолета – актриса утверждает, что Питт схватил ее за голову и встряхнул, а после толкнул о стену. Когда один из детей заступился за мать, Питт набросился на него. В иске также говорится, что актер облил алкоголем жену и детей.

После того как семья прибыла в США, между супругами произошла еще одна стычка, а спустя несколько дней после этого Джоли подала на развод.

Представитель Брэда Питта опубликовал официальный ответ на эти обвинения.

"История продолжает развиваться каждый раз, когда она рассказывает ее с новыми необоснованными заявлениями. Брэд взял на себя ответственность за то, что он сделал, но не будет брать на себя ответственность за то, чего он не делал. Эти новые обвинения совершенно не соответствуют действительности", – приводит слова заявления CNN.