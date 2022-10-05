"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми

Свой иск актриса подала в рамках судебных разбирательств из-за французской винодельни, которая ранее находилась в их совместной собственности, а сейчас является предметом спора.
В исковом обращении Джоли заявила, что бывший муж в 2016 году во время семейного перелета из Франции в США оскорблял ее с детьми.
В частности, отмечается в иске, перед посадкой Питт поссорился с одним из их шестерых детей, а когда она попыталась их помирить, обвинил в "слишком почтительном" отношении к детям.
Конфликт имел продолжение на борту самолета – актриса утверждает, что Питт схватил ее за голову и встряхнул, а после толкнул об стену. Когда один из детей заступился за мать, Питт набросился на него. В иске также говорится, что актер облил алкоголем жену и детей.
После того как семья прибыла в США, между супругами произошла еще одна стычка, а спустя несколько дней после этого Джоли подала на развод.
Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в имении Шато Мираваль, которое сейчас является поводом для судебного иска.
Изначально при покупке имения в 2008 году Питту принадлежало 60% акций компании Quimicum, которая владеет имением, а Джоли – 40%, но в 2013 году актер отдал ей 10%, после чего их доли уравнялись. 17 февраля 2022 года Питт обратился в суд Лос-Анджелеса с иском, в котором заявил что Джоли продала без его согласия часть акций их французского имения с виноградниками российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.
После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.