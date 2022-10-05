"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми

Свой иск актриса подала в рамках судебных разбирательств из-за французской винодельни, которая ранее находилась в их совместной собственности, а сейчас является предметом спора.

В исковом обращении Джоли заявила, что бывший муж в 2016 году во время семейного перелета из Франции в США оскорблял ее с детьми.

В частности, отмечается в иске, перед посадкой Питт поссорился с одним из их шестерых детей, а когда она попыталась их помирить, обвинил в "слишком почтительном" отношении к детям.

Конфликт имел продолжение на борту самолета – актриса утверждает, что Питт схватил ее за голову и встряхнул, а после толкнул об стену. Когда один из детей заступился за мать, Питт набросился на него. В иске также говорится, что актер облил алкоголем жену и детей.

После того как семья прибыла в США, между супругами произошла еще одна стычка, а спустя несколько дней после этого Джоли подала на развод.