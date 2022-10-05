Бульвар Шоубиз
 
05 октября, 2022
 
Новости

"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джоли и Питт развелись в 2019 году
Джоли и Питт развелись в 2019 году
Фото: ЕРА

Американская актриса Анджелина Джоли 4 октября обратилась в суд с иском, в котором обвинила своего бывшего мужа, американского актера Бреда Питта в физическом и эмоциональном насилии над ней и их детьми. Об этом сообщает The New York Times.

Свой иск актриса подала в рамках судебных разбирательств из-за французской винодельни, которая ранее находилась в их совместной собственности, а сейчас является предметом спора.

В исковом обращении Джоли заявила, что бывший муж в 2016 году во время семейного перелета из Франции в США оскорблял ее с детьми.

В частности, отмечается в иске, перед посадкой Питт поссорился с одним из их шестерых детей, а когда она попыталась их помирить, обвинил в "слишком почтительном" отношении к детям.

Конфликт имел продолжение на борту самолета – актриса утверждает, что Питт схватил ее за голову и встряхнул, а после толкнул об стену. Когда один из детей заступился за мать, Питт набросился на него. В иске также говорится, что актер облил алкоголем жену и детей.

После того как семья прибыла в США, между супругами произошла еще одна стычка, а спустя несколько дней после этого Джоли подала на развод.

Контекст:

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в имении Шато Мираваль, которое сейчас является поводом для судебного иска.

Изначально при покупке имения в 2008 году Питту принадлежало 60% акций компании Quimicum, которая владеет имением, а Джоли – 40%, но в 2013 году актер отдал ей 10%, после чего их доли уравнялись. 17 февраля 2022 года Питт обратился в суд Лос-Анджелеса с иском, в котором заявил что Джоли продала без его согласия часть акций их французского имения с виноградниками российскому миллиардеру Юрию Шефлеру.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.

Теги: Анджелина Джоли, скандал, Брэд Питт, семья, развод
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
  Жданов: Уверен, в случае попытки применения Россией ядерного оружия в Украине Запад нанесет превентивный удар. Но не ядерный
Дмитрий ГОРДОН
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
  Геннадий Гудков: Сейчас любой из Кремля может приехать в США и сказать: "Мы убираем Путина, а вы нам дайте гарантии безопасности и спокойно выехать из страны"
Алеся БАЦМАН
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
  Соловей: И физическое, и психическое состояние Путина чрезвычайно скверное. Окружение ждет, когда он наконец даст старт транзиту власти в пользу группировки Патрушева
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Идеально сказано". Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
"Идеально сказано". Loboda прокомментировала слова Пугачевой, высмеивающей авторов адресованных ей анонимных оскорблений
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Бабкин с женой и тещей в Германии собрал грибы в лесу. Фото
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
Дорофеева высказалась об артистах, которые молчат о нападении РФ на Украину
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Схватил за голову и встряхнул, а после толкнул об стену". Джоли обвинила Питта в насилии над ней и детьми
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
"Среди нас есть люди, которые рискуют самым дорогим – своей жизнью!" Потап выступил перед украинскими военными
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
Томатный суп. Рецепт от Хименеса-Браво
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
53-летняя Лопес в новом фильме снялась в трусах и топе. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
67-летняя Аджани отрезала перед камерой волосы. Видео
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Этот аппарат выгонит из меня печаль, как ВСУ врага из Лимана". Никитюк без трусов показала, как ей делают массаж ягодиц
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Домой". Кекелия сделала селфи с сыном перед отъездом в Украину
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Все нормальные артисты покинули Россию. Остались Волочковы", "Какой ужас". В сети обсуждают фото Волочковой и ее вокал
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Боже, он меня убьет за это!" Матвиенко рассказала о виртуальном сексе с Мирзояном
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"Маленькие ежедневные ритуалы придают ощущение "жизни". Каменских снялась в халате
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
"До чего симпатичные физиноагенты!" Макаревич показал жену и сына крупным планом
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
Пенн сыграет вымышленную версию самого себя в австралийском военном сериале
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
"Сильная женщина, хорошо держится", "Пора забыть этого человека". В сети комментируют возможный развод Остапчука со второй женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 