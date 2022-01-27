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27 января, 2022
 
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Брэда Питта заподозрили в тайном романе со шведской певицей Люкке Ли – СМИ

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Брэд Питт и Люкке Ли живут в нескольких минутах ходьбы друг от друга
Брэд Питт и Люкке Ли живут в нескольких минутах ходьбы друг от друга
Фото: bradpittfan69 / Instagram, lykkeli / Instagram

Американский актер Брэд Питт тайно встречается со шведской певицей Люкке Ли, которая живет в нескольких минутах ходьбы от дома актера в Лос-Анджелесе. Об этом 27 января написал британский таблоид The Sun.

В публикации отмечается, что 58-летний Питт находится в отношениях с 35-летней Люкке еще с середины прошлого года, а соседство помогает им встречаться друг с другом незаметно для посторонних. Также известно, что пару уже видели в новом ресторане Mother Wolf в Голливуде.

Контекст:

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в Шони (штат Оклахома, США). С 2006 года он состоял в отношениях с американской актрисой Анжелиной Джоли. В августе 2014 года Питт и Джоли поженились, а в 2019-м развелись (заявление Джоли подала в 2016-м).

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми.

Питт после официального развода с американской актрисой Анджелиной Джоли в 2019 году по информации американских СМИ состоял в отношениях с замужней немецкой моделью Николь Потуральски. Пара рассталась октябре 2020 года.

Люкке Ли родилась 18 марта 1986 года в Истаде (Швеция). Она стала известной после исполнения хита I Follow Rivers. 

Теги: актер, Брэд Питт, певица, встреча, свидание
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