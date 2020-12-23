"Брекеты классные", "Уже протезы?" Фаны 52-летнего Преснякова обсуждают его улыбку

Российский певец Владимир Пресняков обнародовал фото в странном образе.

52-летний российский певец Владимир Пресняков разместил в Instagram фото в образе восточного правителя. На снимке он запечатлен с неким фруктом во рту, вероятно, лимоном.

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Подписчики прокомментировали снимок.

"Брекеты классные", – написала tanya5515.

"Шикарная улыбка!" – отметила tatyanastrelnikova82.

"Уже протезы? Раненько", – заявила melody.love.

Пресняков ранее публиковал фото с супругой, певицей Натальей Подольской. Она была запечатлена в сари.

В описании снимка Пресняков отметил, что это была вечеринка по случаю празднования дня рождения российской модели и бизнесвумен Светланы Бондарчук.

"Светуся! Спасибо за прекрасный вечер! Будь счастлива! С днем рождения!" – написал он 18 декабря.

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Светлане Бондарчук 17 декабря исполнилось 52 года.

Владимир Пресняков родился 29 марта 1968 года. В его дискографии 13 студийных альбомов.

На Подольской он женился в 2020 году. Супруги вместе воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана (2020). Младший сын пары родился 22 октября 2020 года.

У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.