Пресняков заявил, что является отцом четверых детей

Российский певец Владимир Пресняков рассказал, кого считает своим четвертым ребенком.

В октябре 2020 года Пресняков стал отцом в третий раз Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков заявил, что, помимо старшего сына Никиты Преснякова, которого ему родила певица Кристина Орбакайте, и двоих сыновей, рожденных в браке с нынешней женой – певицей Натальей Подольской, у него есть еще и четвертый ребенок. Об этом он рассказал в интервью, которое 14 декабря опубликовано на сайте российского издания StarHit.

По словам артиста, четвертым сыном в последнее время он считает своего 74-летнего отца Владимира Преснякова – старшего.

Певец отметил, что после 70 лет тот стал "конкретным ребенком".

Пресняков не уточнил, в чем это проявляется, подчеркнув, что и сам себя причисляет к детям, когда со своим средним сыном играет конструктором.

Владимир Пресняков – единственный сын Владимира Преснякова – старшего и его жены Елены. Он родился в 1968 году.

В 23 года певец впервые стал отцом, будучи в отношениях с Орбакайте. В 2010 году Пресняков женился на Подольской. Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

Отцу артиста Преснякову-старшему в марте 2021 года исполнится 75 лет.