"Красивейшая пара СССР!". Пресняков показал своих родителей в молодости

Российский артист Владимир Пресняков опубликовал в микроблоге пост по случаю дня свадьбы своих родителей, Владимира и Елены Пресняковых.

Пресняков: Мои дорогие папа и мама! Безумно люблю вас! Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков разместил в Instagram архивное фото своих родителей – Владимира и Елены Пресняковых.

"54 года вместе! Мои дорогие папа и мама! Безумно люблю вас! Живите долго!" – написал певец.

"Ты выбрал отличных родителей, Володя", – отметила певица Алена Свиридова.

"Красивейшая пара СССР! Дай бог здоровья, радости, любви! Долгие лета!"– написала подписчица modistkatata13.

"Клевые! Володя, дай Бог, чтобы вы в статусе сына находились еще долгие-долгие годы!" – пожелала asimus79.

Владимир Пресняков родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург) 29 марта 1968 года. Его родители – музыканты, они были солистами ВИА "Самоцветы". Свадьбу Владимир Пресняков – старший и Елена Преснякова (Кобзева) сыграли 12 ноября 1966 года. Владимир Пресняков – их единственный сын.