"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы

По мнению поклонников российского певца Владимира Преснякова, его мама Елена Преснякова, которой исполнилось 74 года, выглядит гораздо моложе своего возраста.

Пресняков: Мама, моя любимая, как же я счастлив, что именно ты у меня есть Фото: presnyakovvladimir / Instagram

Российский певец Владимир Пресняков разместил в Instagram фото с мамой, Еленой Пресняковой.

"Мама, моя любимая, как же я счастлив, что именно ты у меня есть. С днем рождения!" – написал он 19 ноября.

Пресняков отметил, что его маме исполнилось 74 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)

Подписчики отреагировали на пост.

"Ничего себе!!! Как же молодо выглядит!" – заявила helen_s_s_.

"Не верю! Этой девушке, что рядом с вами, не более 30! Здоровья и счастья имениннице! С днем рождения!" – написала olga_habarovsk.

"Какое счастье, что такая красавица мама", – отметила lidiyasolodovnikova.

"Поздравляю! Шикарная женщина! Здоровья ей и всем близким!" – написала svetlana0531.

Владимир Пресняков родился в Свердловске (сейчас Екатеринбург) 29 марта 1968 года. Его мама Елена Преснякова (Кобзева) – певица. Она вместе с мужем, Владимиром Пресняковым – старшим, была солисткой ВИА "Самоцветы". Свадьбу они сыграли 12 ноября 1966 года. Владимир Пресняков – их единственный сын.