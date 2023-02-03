Бренд Paul Smith объявил об уходе из РФ после скандала

Основатель бренда Paul Smith дизайнер Пол Смит заявил, что не знал о работе своего магазина в России Фото: depositphotos.com

Корреспондент Daily Mail посетил магазин Paul Smith в ГУМе на Красной площади в Москве, выяснив, что торговля ведется с 10.00 до 22.00 семь дней в неделю.

После обращения к руководству Paul Smith основатель бренда дизайнер Пол Смит заявил, что не знал о работе своего магазина в России, и отметил, что продажа его товаров в стране-агрессоре была ошибкой. Он заверил, что теперь все поставки туда будут прекращены.

Британская общественность была возмущена тем, что Пол Смит продолжал торговлю в РФ, и предлагала лишить его рыцарского титула, полученного в 1996 году.

Агентство морального рейтинга, лоббистская группа, которая проводит кампании против западных фирм, торгующих в России, заявило, что если Россия не будет лишена рубашек Пола Смита, Пол Смит должен быть лишен своего рыцарского звания.