Производитель одежды Marks & Spencer прекратил работу в России

Компания прекратила поставки в Россию еще 3 марта, но ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.

"Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и признали расходы на корректировку в размере £31 млн, что представляет собой наши полные затраты на уход из России и срыв бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что ее украинский бизнес был частично закрыт в результате военных действий, но сейчас компания работает с партнером, чтобы открыть его снова.

Как сообщает BBC, ретейлер открыл свой первый магазин в РФ в 2005 году. Его российским подразделением управляет турецкая компания FiBA, которая руководит 48 магазинами под брендом M&S в стране и насчитывает 1200 сотрудников.