Производитель одежды Marks & Spencer прекратил работу в России

Компания прекратила поставки в Россию еще 3 марта, но ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.
"Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и признали расходы на корректировку в размере £31 млн, что представляет собой наши полные затраты на уход из России и срыв бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.
В компании также сообщили, что ее украинский бизнес был частично закрыт в результате военных действий, но сейчас компания работает с партнером, чтобы открыть его снова.
Как сообщает BBC, ретейлер открыл свой первый магазин в РФ в 2005 году. Его российским подразделением управляет турецкая компания FiBA, которая руководит 48 магазинами под брендом M&S в стране и насчитывает 1200 сотрудников.
После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.
О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.
О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.
В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.