ГОРДОН
 
 
МИР

Производитель одежды Marks & Spencer прекратил работу в России

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Marks &amp; Spencer прекратил поставки в Россию еще 3 марта
Marks & Spencer прекратил поставки в Россию еще 3 марта
Фото: depositphotos.com

Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer полностью выйдет с российского рынка из-за вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в годовом отчете компании.

Компания прекратила поставки в Россию еще 3 марта, но ее магазины, работающие по франшизе, оставались открытыми.

"Впоследствии мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и признали расходы на корректировку в размере £31 млн, что представляет собой наши полные затраты на уход из России и срыв бизнеса в Украине", – говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что ее украинский бизнес был частично закрыт в результате военных действий, но сейчас компания работает с партнером, чтобы открыть его снова.

Как сообщает BBC, ретейлер открыл свой первый магазин в РФ в 2005 году. Его российским подразделением управляет турецкая компания FiBA, которая руководит 48 магазинами под брендом M&S в стране и насчитывает 1200 сотрудников.

Контекст:

После начала военного вторжения России в Украину, произошедшего 24 февраля, из страны-агрессора стали уходить международные компании. Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, из РФ уже ушли почти 1000 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA и Jysk. Компании Apple и Microsoft приостановили продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявил KFC, окончательно решил уйти McDonald's. Корпорация Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановила работу в стране-агрессоре Coca-Cola, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть строительных магазинов Leroy Merlin. Сеть супермаркетов Auchan ("Ашан") до последнего отказывалась уходить из РФ, но 5 апреля приняла решение свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, торговля, одежда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" публицист Гельман
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" – публицист Гельман
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (46830)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (41329)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (35057)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30916)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (25689)
6
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (23222)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18605)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17962)
 
 
 
 