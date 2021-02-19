Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева поделилась кадром в мужском костюме.

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева 18 февраля в Instagram опубликовала бэкстейдж-снимок своего нового фотосета. Она представила фото, для которого позировала в мужском костюме, в черно-белом и цветном вариантах.

"Люблю случайно сделанные кадры. И еще очень люблю смотреть картинки в ч/б. Иногда они выглядят совсем иначе", – отметила она.

Брежнева в описании фото отметила, что героиней снимка стала тушь ее именного бренда, которая называется Lash Condom. Буквально это переводится как "Презерватив для ресниц".

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Подписчиков удивило название туши.

"А почему именно такое название? Или это со мной что-то не так, и я пошлячка?" – спросила katrinakalinicheva.

"Название туши это не опечатка? Реально "презерватив"?" – написала cornish.rex_cattery.

"Lash Сondom. Что за новая марка презервативов?" – спросил v_mentalitete_your_childish.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.