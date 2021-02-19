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19 февраля, 2021
 
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Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева поделилась кадром в мужском костюме.

Брежнева: Люблю случайно сделанные кадры
Брежнева: Люблю случайно сделанные кадры
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева 18 февраля в Instagram опубликовала бэкстейдж-снимок своего нового фотосета. Она представила фото, для которого позировала в мужском костюме, в черно-белом и цветном вариантах.

"Люблю случайно сделанные кадры. И еще очень люблю смотреть картинки в ч/б. Иногда они выглядят совсем иначе", – отметила она.

Брежнева в описании фото отметила, что героиней снимка стала тушь ее именного бренда, которая называется Lash Condom. Буквально это переводится как "Презерватив для ресниц".

Подписчиков удивило название туши.

"А почему именно такое название? Или это со мной что-то не так, и я пошлячка?" – спросила katrinakalinicheva.

"Название туши это не опечатка? Реально "презерватив"?" – написала cornish.rex_cattery.

"Lash Сondom. Что за новая марка презервативов?" – спросил v_mentalitete_your_childish.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина) в многодетной семье. Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Теги: презерватив, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица
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