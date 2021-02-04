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04 февраля, 2021
 
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"Свети, солнце". Loboda показала поцелуй с Брежневой

Проживающая в России украинская певица Loboda поздравила коллегу Веру Брежневу, с которой 16 лет назад выступала в составе украинской группы "ВИА Гра", с 39-летием.

Loboda выступала в составе "ВИА Гры" вместе с Брежневой с мая по сентябрь 2004 года
Loboda выступала в составе "ВИА Гры" вместе с Брежневой с мая по сентябрь 2004 года
Фото: lobodaofficial / Instagram

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра", проживающая в России певица Loboda 3 февраля в Instagram Stories разместила совместное фото с коллегой и бывшей участницей этой группы Верой Брежневой.

На снимке экс-солистки "ВИА Гры" запечатлены в объятиях друг друга в момент обмена поцелуями в щеку.

Публикацию Loboda посвятила дню рождения Брежневой – 3 февраля артистке исполнилось 39 лет.

"С днем твоего рождения, милая. Свети, солнце", – написала она.

Скриншот: lobodaofficial  / Instagram

Брежнева и Loboda вместе выступали на сцене в составе "ВИА Гры" с мая по сентябрь 2004 года. После ухода Loboda из группы, на ее место пришла российская певица Альбина Джанабаева, а украинская артистка занялась сольной карьерой.

Брежнева покинула коллектив в июле 2007 года, после четырех лет сотрудничества.

Теги: Вера Брежнева, ВИА Гра, Loboda
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