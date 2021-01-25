"Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило". Loboda шокировала высказыванием

Подписчики строящей карьеру в РФ 38-летней украинской певицы Loboda удивились ее посту с цитированием британского дизайнера Александра Маккуина.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram снимки, для которых позировала в черных брюках и жакете с малиновой вставкой.

"У меня здесь не вечеринка с коктейлями. Я предпочитаю, чтобы люди уходили с моих шоу и их тошнило", – процитировала она британского модельера Александра Маккуина.

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Подписчики отреагировали на пост.

"Надеемся, это не ваш девиз", – заявил yes_tolko_mig.

"Когда хотела сказать что-то умное... Но не получилось", – отметила azamat_lamefate.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В ее дискографии три полноформатных студийных альбома.