Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2021
 
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"Прекрасный вкус и стиль!". Loboda засветила голую грудь

Строящая карьеру в РФ 38-летняя украинская певица Loboda позировала для российского издания в откровенном образе.

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Loboda: Новый год начался с красоты!
Loboda: Новый год начался с красоты!
Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в жакете, надетом на голое тело, демонстрируя обнаженную зону декольте. Исполнительница позировала перед пюпитром.

"Я из тех олдскульных ребят, которые по-прежнему читают и глянец, и книжки в натуре, так сказать. Конечно, рано или поздно все уйдет в цифру, но от этого реальное воплощение только приобретет. Журналы станут яркими тейблбуками, а книги – драгоценными источниками знаний с запахом бумаги и чернил", – заявила певица.

"У вас прекрасный вкус и стиль!" – отметила подписчица i.merker.

Фото было сделано для российского издания Elle. Loboda также показала обложку этого журнала со своим фото.

""Новый год начался с красоты! В мире хаоса и неопределенности всегда есть островок любви и надежды. Время сильных, успешных людей, готовых бросить вызов в первую очередь самим себе, чтобы менять реальность и двигаться вперед", – написала певица.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Теги: ВИА Гра, Loboda, певица, фото, грудь, декольте
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