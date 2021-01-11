Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание

По словам продюсера проживающей в России украинской певицы Loboda 38-летней Нателлы Крапивиной, она не исключает, что в качестве подарка на свое 45-летие родит ребенка.

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda 38-летняя Нателла Крапивина, отвечая 10 января на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что хотела бы во второй раз стать матерью.

"Мечтаю об этом. Возможно, сделаю себе такой подарок на 45 лет", – написала она.

Скриншот: natellakrapivina / Instagram

Крапивина сообщила, что готова пойти на свидание с тем, кто обладает красотой, умом, талантом и смелостью.

"Я таких давно не встречала, поэтому готова удивляться", – заявила она.

Скриншот: natellakrapivina / Instagram

Нателла Крапивина (до замужества – Алиева) родилась в 1982 году. В браке с бизнесменом Дмитрием Крапивиным в 2003 году родила дочь Софию. Сейчас она не замужем.

В октябре 2020 года, комментируя свою сексуальную ориентацию, Крапивина призналась, что трагедией ее жизни является консервативное воспитание, которое она получила от отца.