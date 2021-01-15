"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике на фоне океана. Она позировала, стоя к камере спиной.
"Мир. Любовь", – написала певица.
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Подписчики отреагировали на фото.
"Фигура огонь", – написала viktoriaofflcial.
"Красиво, но с фотошопом перебор", – заявил panteraviki17.
"Попу расширили", – отметила yamahidze.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.
Наталья Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992).