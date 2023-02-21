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21 февраля, 2023
 
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Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео

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На то, что люди с особыми потребностями нуждаются в комфортной и красивой одежде, Дженкинс обратила внимание в 2016 году во время пребывания в больнице
На то, что люди с особыми потребностями нуждаются в комфортной и красивой одежде, Дженкинс обратила внимание в 2016 году во время пребывания в больнице
Фото: unhidden.uk / Instagram

Британский дизайнер Виктория Дженкинс и бренд Unhidden в рамках Лондонской недели моды представили коллекцию одежды для людей с особыми потребностями. Об этом 18 февраля сообщило агентство Reuters.

В показе приняли участие около 30 моделей – людей, которые имеют инвалидность или хронические заболевания. 

В комментарии журналистам Дженкинс заявила, что бренд Unhidden нацелен на интеграцию в модную индустрию людей с особыми потребностями.

Контекст:

Дженкинс не может самостоятельно передвигаться. На то, что люди с особыми потребностями нуждаются в комфортной и красивой одежде, она обратила внимание в 2016 году во время пребывания в больнице.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: инвалидность, мода и красота, Неделя моды
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