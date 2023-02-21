Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео

На то, что люди с особыми потребностями нуждаются в комфортной и красивой одежде, Дженкинс обратила внимание в 2016 году во время пребывания в больнице Фото: unhidden.uk / Instagram

В показе приняли участие около 30 моделей – людей, которые имеют инвалидность или хронические заболевания.

В комментарии журналистам Дженкинс заявила, что бренд Unhidden нацелен на интеграцию в модную индустрию людей с особыми потребностями.

Designer Victoria Jenkins unveiled stylish clothes made for people with disabilities on the runway at London Fashion Week https://t.co/cftH2QhCk8 pic.twitter.com/si2vAt5s2T — Reuters (@Reuters) February 20, 2023