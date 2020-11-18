Бульвар Шоубиз
 
18 ноября, 2020
 
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"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку

По словам российского фотографа и дизайнера Екатерины Рождественской, она опубликовала "обнаженку", чтобы повеселить подписчиков.

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Рождественская: Стало повеселее?
Рождественская: Стало повеселее?
Фото: Екатерина Рождественская / Facebook

63-летняя российская фотограф, журналист и дизайнер Екатерина Рождественская 18 ноября в Facebook разместила фото, на котором запечатлена в бане.

Рождественская позирует в кадре в шапке с красной звездой, прикрыв тело бежевой простыней в тон головного убора.

"Сын сказал, что у меня скучная страница. Расстроил. Давайте буду выкладывать котиков, букеты в блестках, чужие цитаты в виньетках, пойду к зубному и буду вести прямой репортаж из ротоглотки, прокрадусь в гардероб к [российскому певицу Филиппу] Киркорову и все перемерю, проверю ДНК моих детей, чтобы понять, от меня ли? Ну или вот выложила, наконец, обнаженку. Буденовец Катя в бане. Стало повеселее?" – написала она.

https://www.facebook.com/erojdestvenska/posts/5808511649183911

Рождественская родилась в 1957 году в Москве в семье советского поэта Роберта Рождественского и литературного критика Аллы Киреевой.

Рождественская стала известна как автор фотокартин. Первые работы были опубликованы в 2000 году на страницах российского журнала "Караван историй". В качестве фотохудожника Рождественская провела 75 выставок.

В 2011 году она стала дизайнером, создав бренд ROB-ART by Katya Rozhdestvenskaya.

В браке с журналистом Дмитрием Бирюковым Рождественская родила троих сыновей – Алексея (1986), Дмитрия (1989) и Данилу (2001). 

Теги: Филипп Киркоров, Роберт Рождественский, фото, баня, Екатерина Рождественская
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