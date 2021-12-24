"Букет поймал?" Нагиев показал "нерабочую сторону лица" и попросил посоветовать "недорогого венеролога"

"Долго не появлялся, ждал, когда с колен встанем. Выкладываю нерабочую сторону – на рабочей пока сидят. Напишите что-нибудь. Чего бубнить-то? И да – кто-нибудь может посоветовать недорогого венеролога?" – подписал он публикацию, которая за пару часов собрала больше 135 тыс. лайков.

"Букет поймал?" – спросила veraoka20.

"Я думаю, ты потянешь и дорогого венеролога", – отметил sanay_tino.

"Отличный кадр! У вас, Дмитрий, все стороны рабочие, не скромничайте", – написала ozara71.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)