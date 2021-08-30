"Хулиганье", "Такую девчонку отхватил". 67-летняя Вайкуле в куртке-косухе и сигаретой во рту позировала в обнимку с 54-летним Нагиевым

Вайкуле позирует в кадре в клетчатой рубашке, джинсах и черной куртке-косухе, а ее волосы собраны на макушке в два пучка. На одном из фото артистка запечатлена с сигаретой во рту. Нагиев в день съемки был в джинсовой куртке, черных брюках и кепке.
"Барышня и хулиган", – подписала она фото.
"Так и Лайма – хулиганка", – отреагировали на фото поклонники артистки.
"Хулиганье", – прокомментировали публикацию в сети.
"Такую девчонку отхватил", – написали в комментариях фолловеры.
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Вайкуле и Нагиев вместе снимаются в новом сезоне российского шоу "Голос. 60+" на российском "Первом канале" – Лайма занимает кресло судьи, а Нагиев является ведущим проекта.