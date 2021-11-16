"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью

Образ 54-летнего актера дополнили очки и две цепочки с кулонами.
"Унылые, пора. Мужчина должен быть чуть красивее своего пиджака. У меня пока не получилось. Не робеем, высказываемся. Я объявлю, чье очко решающее. И да – не забываем про чаевые", – подписал он публикацию.
Подписчики активно отреагировали на новое селфи, оставляя под фото лайки и комментарии.
"Без вашей красоты, Дмитрий, этот ноябрь был бы уныл, но теперь он сладок, как чупа-чупс после шампанского", – написала katerina.yanichkina.
"Таки не пиджак красит мужчину, а мужчина украшает пиджак", – подметила фолловер _solnishkozimoy_.
"Дмитрий так кокетливо рубашечку расстегнул. Неужто хочет отбить поклонниц Стаса Михайлова?" – спросила folga_che.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в театре "Время", был ведущим на радио "Модерн".
Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу "Окна", ведущим которого он был. В сериале "Физрук" (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры.