"Сладок, как чупа-чупс после шампанского". Дмитрий Нагиев впечатлил сеть селфи с голой грудью

Нагиев: Мужчина должен быть чуть красивее своего пиджака Фото: nagiev.universal / Instagram

Образ 54-летнего актера дополнили очки и две цепочки с кулонами.

"Унылые, пора. Мужчина должен быть чуть красивее своего пиджака. У меня пока не получилось. Не робеем, высказываемся. Я объявлю, чье очко решающее. И да – не забываем про чаевые", – подписал он публикацию.

Подписчики активно отреагировали на новое селфи, оставляя под фото лайки и комментарии.

"Без вашей красоты, Дмитрий, этот ноябрь был бы уныл, но теперь он сладок, как чупа-чупс после шампанского", – написала katerina.yanichkina.

"Таки не пиджак красит мужчину, а мужчина украшает пиджак", – подметила фолловер _solnishkozimoy_.

"Дмитрий так кокетливо рубашечку расстегнул. Неужто хочет отбить поклонниц Стаса Михайлова?" – спросила folga_che.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)