"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у людей?", "Наглый". В сети отреагировали на просьбу Нагиева перевести деньги на карту

Нагиев: Безумно стыдно, но если вы и дальше хотите любоваться такой красотой, то вот номер карты Фото: nagiev.universal / Instagram

"Неплохо получился. Кажется, что просто случайность, но нет – я получил благословение. Безумно стыдно, но если вы и дальше хотите любоваться такой красотой, то вот номер карты", – подписал снимок 54-летний артист, указав комбинацию из 16 цифр.

"Красивый и наглый", – оценили фото артиста подписчики.

"Ты зачем живот втянул? Народ должен видеть правду", – прокомментировали фото поклонники.

"Совсем не кормят Диму", – предположили в сети.

"Неужели все так плохо в шоубизе, что просят бабки у простых людей?" – поинтересовались фолловеры.

"Нагиев соберет $1 млн за первый час", – уверены пользователи Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)