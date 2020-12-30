"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление

Российский актер Дмитрий Нагиев записал новогодний ролик, в котором упомянул обнуление президентского срока главы РФ Владимира Путина и голодающих стариков.

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев 29 декабря разместил в сети новогоднее видеопоздравление, заявив, что человек может противостоять всем испытаниям, кроме двух.

"Кажется, что и новогоднего настроения нет – вокруг так себе. Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти близких. А так главное – начать с себя: я почти перестал завидовать. Желаю, чтобы перестали голодать старики, чтобы вокруг стало чисто, а наверху – мудро и светло. С Новым годом", – заявил он.

"Обнуление – это да", – отреагировали на ролик подписчики актера.

"Так хорошо сказал. И добавить нечего", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Нагиев (@nagiev.universal)

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Лениграде (СССР). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре "Время", был ведущим на радио "Модерн".

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу "Окна", ведущим которого он был. В сериале "Физрук" (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры.

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.