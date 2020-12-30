Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2020
 
Новости

"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление

Российский актер Дмитрий Нагиев записал новогодний ролик, в котором упомянул обнуление президентского срока главы РФ Владимира Путина и голодающих стариков.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нагиев: Желаю, чтобы перестали голодать старики
Нагиев: Желаю, чтобы перестали голодать старики
Фото: nagiev.universal / Instagram

Российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев 29 декабря разместил в сети новогоднее видеопоздравление, заявив, что человек может противостоять всем испытаниям, кроме двух. 

"Кажется, что и новогоднего настроения нет – вокруг так себе. Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти близких. А так главное – начать с себя: я почти перестал завидовать. Желаю, чтобы перестали голодать старики, чтобы вокруг стало чисто, а наверху – мудро и светло. С Новым годом", – заявил он.

"Обнуление – это да", – отреагировали на ролик подписчики актера.

"Так хорошо сказал. И добавить нечего", – прокомментировали публикацию фолловеры.

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Лениграде (СССР). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре "Время", был ведущим на радио "Модерн".

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу "Окна", ведущим которого он был. В сериале "Физрук" (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры.

20 января 2020 года президент РФ Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.

Теги: Россия, Владимир Путин, Новый год, Дмитрий Нагиев, Новый год 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
  "По моим рукам текли мозги моего отца… Я ощутил, как из человека уходит душа". Полная текстовая версия интервью Руслана Щербаня
Дмитрий ГОРДОН
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
  Жванецкий, Виктюк, Гафт, Джигарханян, Марадона, Коннери, Дуглас и другие знаменитости, умершие в 2020-м. Список
Наталия ДВАЛИ
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
  Главный расследователь Bellingcat Грозев: Я мечтаю получить Пулитцеровскую премию
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Эстетика пошлоты", "Это для проституток?", "Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Эстетика пошлоты", "Это для проституток?", "Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
Хопкинс отметил 45 лет трезвости и рассказал, как бросил пить
Хопкинс отметил 45 лет трезвости и рассказал, как бросил пить
"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе
"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
В новом сезоне сериала "Крепостная" роль главной героини исполнит другая актриса. Уже известно, кто заменит Ковальчук
Фреймут рассказала, можно ли хлебом вымакивать остатки пищи
Фреймут рассказала, можно ли хлебом вымакивать остатки пищи
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
  Dzidzio расcказал, когда споет дуэтом с женой
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Уставшая от энергичных мальчиков Alyosha отправилась на прогулку вдвоем с дочерью
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
"Для меня главное – здоровье малышки. Про себя молчу!" Беременная супруга Джеджулы сделала заявление из больницы
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS