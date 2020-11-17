В Госдуму внесли законопроект об обнулении президентских сроков Путина

Внесенный в Госдуму законопроект позволит президенту РФ Владимиру Путину баллотироваться еще на два президентских срока.

Путин сможет баллотироваться еще на два срока Фото: EPA

В Госдуму России 17 ноября внесли законопроект об обнулении президентских сроков Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Инициаторами законопроекта "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" стали сенатор Андрей Клишас и депутаты Госдумы от "Единой России" Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова.

Проект подготовили во исполнение поправок к российской конституции. В нем указано, что человек не может баллотироваться в президенты, если занимал этот срок дважды, однако это не касается граждан, которые были на посту президента до вступления в силу соответствующей поправки к конституции.

Таким образом, это дает возможность Путину баллотироваться еще на два президентских срока.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.