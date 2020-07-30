В РФ открыли уголовное дело в отношении женщины, которая трижды проголосовала за поправки в конституцию

Гражданка Израиля и России Яэль Ильински приняла участие в электронном голосовании, потом проголосовала в посольстве РФ в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. Следственный комитет РФ устанавливает местонахождение женщины.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело в отношении Яэль (Юлии) Ильински, которая в конце июня смогла трижды принять участие в голосовании по поправкам в конституцию на территории Израиля. Дело возбуждено по статье за незаконное получение бюллетеня, сказано в сообщении СК РФ.

"Проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные действия, устанавливается местонахождение женщины", – отметили в следственном комитете.

По информации "Медузы", получение бюллетеня для участия в общероссийском голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования наказывается штрафом от 100 до 300 тыс. рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до трех лет.

Ильински сумела трижды принять участие в голосовании по поправкам в конституцию России. Об этом 28 июня она сама рассказала "МБХ медиа". Женщина приняла участие в электронном голосовании, а потом проголосовала в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе. По ее словам, ни в одном из консульств не спрашивали, регистрировалась ли она на электронное голосование, и никак это не проверяли.

Ильински отметила, что ее несовершеннолетняя дочь тоже смогла принять участие в голосовании. Ее возраст не стали проверять в консульстве в Хайфе, но проверили в Тель-Авиве.

20 января 2020 года президент России Владимир Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Принятые поправки запрещают занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепляют приоритет конституции РФ над международным правом, а также расширяют полномочия Конституционного суда. Госдума РФ также поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года.

С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

3 июля Путин подписал указ, которым ввел в действие новую редакцию конституции России.