В формулировке вопроса на референдуме в РФ перепутали падежи – политолог

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию. Российский политолог Александр Шмелев заметил, что в бюллетене, который выдают голосующим, есть ошибка.

В бюллетене на референдуме по поправкам в конституцию перепутали падежи в формулировке вопроса. Об этом 25 июня заявил российский политолог Александр Шмелев изданию "Росбалт".

Он уточнил, что в русском языке предлог "в" используется в двух значениях – направления (куда, во что?) и местонахождения (где, в чем?). В первом случае он требует после себя винительного падежа, во втором предложного, например "Я иду в школу" и "Я нахожусь в школе".

Поэтому в формулировке вопроса в бюллетене после "в" может быть только предложный падеж: "Вы одобряете изменения в конституции Российской Федерации?", отмечает политолог.

Как пример Шмелев заменил в вопросе слово "конституция" на слово "Россия" и добавил, что правильно предложение будет звучать "Вы одобряете изменения в России?", а не "Вы одобряете изменения в Россию?".

На самом же деле в бюллетене, фотография которого есть в распоряжении издания "ГОРДОН", вопрос звучит так: "Вы одобряете изменения в конституцию Российской Федерации?".

Фото: источник "ГОРДОН"

25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию РФ, которые инициировал президент страны Владимир Путин. Онлайн-голосование будет проводиться с 10.00 25 июня до 20.00 30 июня.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ, одна из которых предполагает обнуление президентских сроков лидера России Владимира Путина, назначено на 1 июля 2020 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января.

В документе, в частности, предлагается исключить возможность занимать пост главы государства больше двух сроков, закрепить приоритет конституции над международным правом, а также расширить полномочия Конституционного суда. 11 февраля комитет Госдумы РФ утвердил поправки к конституции, в случае принятия которых Путин после ухода с поста президента пожизненно будет оставаться членом Совета Федерации.

Путин также предложил поправку, которая предусматривает формирование главой государства Госсовета "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти".

Ряд экспертов считают, что таким образом российский лидер пытается решить проблему сохранения власти после 2024 года, когда заканчивается его очередной президентский срок. Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. По действующей конституции, он не может баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.