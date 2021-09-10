"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов

Артист позирует в кадре в туфлях и кепке, прикрыв лицо рукой.

"Привет, мутные. Выкладываю для тех, кто тоже не видит смысла в контрацепции. Захотите секса – можно начать прямо здесь. И да, живу небогато, поэтому трусы нарисовал", – подписал он фото.

"Зачем нарисовал?" – поинтересовалась российская актриса Дарья Повереннова.

"Выпендрежник", – написали подписчики.

"Старый, тебя понесло. Остановись", – отреагировали фолловеры

Контекст:

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Лениграде (СССР). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре "Время", был ведущим на радио "Модерн".

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу "Окна", ведущим которого он был. В сериале "Физрук" (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры.