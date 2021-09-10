Бульвар Шоубиз
 
10 сентября, 2021
 
Новости

"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Нагиев: Живу небогато, поэтому трусы нарисовал
Нагиев: Живу небогато, поэтому трусы нарисовал
Фото: nagiev.universal / Instagram

Российский актер Дмитрий Нагиев 9 сентября опубликовал в Instagram фото, на котором запечатлен без одежды с нижнего ракурса.

Артист позирует в кадре в туфлях и кепке, прикрыв лицо рукой.

"Привет, мутные. Выкладываю для тех, кто тоже не видит смысла в контрацепции. Захотите секса – можно начать прямо здесь. И да, живу небогато, поэтому трусы нарисовал", – подписал он фото.

"Зачем нарисовал?" – поинтересовалась российская актриса Дарья Повереннова.

"Выпендрежник", – написали подписчики. 

"Старый, тебя понесло. Остановись", – отреагировали фолловеры

Контекст:

Нагиев родился 4 апреля 1967 года в Лениграде (СССР). После службы в армии поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания института работал в Санкт-Петербурге в театре "Время", был ведущим на радио "Модерн".

Артист стал широко известен после выхода на экраны скандального ток-шоу "Окна", ведущим которого он был. В сериале "Физрук" (2014) Нагиев сыграл главную роль учителя физкультуры.

Теги: актер, мода и красота, Дмитрий Нагиев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Министр аграрной политики Лещенко: Когда подписывали Соглашение об ассоциации с ЕС, никто не подумал о защите национального производителя
Елена ПОСКАННАЯ
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Украинский бизнес собирает деньги на восстановление костела Святого Николая в Киеве. Список обновляется
Александр ПРИСЯЖНЫЙ
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
  Обвинившая актера Талашко в изнасиловании девушка рассказала, почему не будет обращаться в суд
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
alyona alyona в купальнике спела рэп и призвала выводить украинскую музыку в мировые тренды. Видео
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Еду на тусу". Могилевская засветила грудь в салоне авто
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Дочь говорила, что это братик ее к себе зовет". Отец Жанны Фриске рассказал об умершем брате-близнеце певицы
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
"Выпендрежник", "Старый, тебя понесло". Нагиев снялся в кепке и туфлях без трусов
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
  "Мы очень хотим". Потап признался, почему у них с Каменских нет детей
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Как это трогательно", "Мимимишность зашкаливает". Бойфренд довел Харлан до слез, неожиданно прилетев к ней из Италии
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Вкусняшка". Мейхер позировала в прозрачном платье
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Какие хорошенькие", "Счастливые". Шепелев обнародовал фото с матерью своего пятимесячного сына
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
"Пышка!", "Растолстела". Maruv снялась в стрингах
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
Поплавский прокомментировал слухи о том, что его студентки после выступлений попадают "прямиком в постель шефа"
"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом
"Я же нормальный парень". Клопотенко признался, что пользуется патчами для ухода за лицом
Идеально для путешествий. Tvorchi презентовали четвертый альбом
Идеально для путешествий. Tvorchi презентовали четвертый альбом
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Грожусь взять назад свою фамилию". MamaRika рассказала, как рождение сына повлияло на ее брак
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Живой!", "Папочка вернулся". Дан Балан опубликовал редкое фото после долгого перерыва
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
"Сексуальная королева". 63-летняя Мадонна выложила в сеть свои эротические снимки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS