Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям

Фото королевы-консорта с мишками Паддингтон было сделано 13 октября в честь 64-й годовщины публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне Фото: The Royal Family / Facebook

В публикации отмечается, что игрушки после того, как были постираны и вычищены, передадут британской благотворительной организации для раздачи детям.

Фото королевы-консорта было сделано в Кларенс-Хаусе 13 октября в честь 64-й годовщины публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне.