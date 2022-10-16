Бульвар Шоубиз
 
16 октября, 2022
 
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Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям

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Фото королевы-консорта с мишками Паддингтон было сделано 13 октября в честь 64-й годовщины публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне
Фото королевы-консорта с мишками Паддингтон было сделано 13 октября в честь 64-й годовщины публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне
Фото: The Royal Family / Facebook

Букингемский дворец 16 октября опубликовал на своей официальной странице в Facebook фото жены короля Великобритании Чарльза III, королевы-консорта Камиллы в окружении мягких игрушек в виде сказочного героя Медвежонка Паддингтона. Их поклонники королевы Елизаветы II оставляли под стенами дворца после ее смерти.

В публикации отмечается, что игрушки после того, как были постираны и вычищены, передадут британской благотворительной организации для раздачи детям.

Фото королевы-консорта было сделано в Кларенс-Хаусе 13 октября в честь 64-й годовщины публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне.

https://www.facebook.com/TheBritishMonarchy/posts/pfbid0ViACouS2puTe7mpbmXPpfysyMMAkoFYjRWiWnKk3Fv3JkzboXjKCBRcHgbXxPu8Rl

Контекст:

Летом 2022 года Букингемский дворец по случаю празднования 70-летия правления Елизаветы II презентовал шутливое видео с участием королевы и Медвежонка Паддингтона. В ролике они беседовали друг с другом во время чаепития.

После смерти Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, поклонники оставили под стенами Букингемского дворца около 1 тыс. игрушечных медведей, а на официальном аккаунте Медвежонка Паддингтона было опубликовано соболезнование.

Теги: Великобритания, смерть, королева Елизавета II, король Чарльз III, медведи, дворец, жена
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