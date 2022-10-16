Жена Чарльза III снялась в окружении медведей Паддингтон. Их оставили поклонники Елизаветы II после ее смерти, а теперь передадут детям

В публикации отмечается, что игрушки после того, как были постираны и вычищены, передадут британской благотворительной организации для раздачи детям.
Фото королевы-консорта было сделано в Кларенс-Хаусе 13 октября в честь 64-й годовщины публикации первой книги о медвежонке Паддингтоне.
Летом 2022 года Букингемский дворец по случаю празднования 70-летия правления Елизаветы II презентовал шутливое видео с участием королевы и Медвежонка Паддингтона. В ролике они беседовали друг с другом во время чаепития.
После смерти Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, поклонники оставили под стенами Букингемского дворца около 1 тыс. игрушечных медведей, а на официальном аккаунте Медвежонка Паддингтона было опубликовано соболезнование.