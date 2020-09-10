"Бутылка вина". Сын Королевой и Тарзана выпустил дебютный клип. Видео
Сын российской певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана (Сергея Глушко), 18-летний Архип, выпустил клип. Видео на песню "Бутылка вина" разместили на его канале в YouTube. Творческий псевдоним Архипа Глушко – Архип Грек. В ролике исполнитель появляется на сцене клуба, исполняя песню и играя на барабанах. Главная героиня ролика – девушка, которая остается в одиночестве с бутылкой вина. В одном из эпизодов девушка, заходя в комнату, снимает с себя одежду и бросает ее на пол.
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