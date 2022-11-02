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02 ноября, 2022
 
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Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат

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Slavia отдохнула у озера Синевир
Slavia отдохнула у озера Синевир
Фото: slavia_official / Instagram

Украинская певица Slavia, которую многие знают как бывшую жену Dzidzio, 1 ноября поделилась в Instagram своими фото с красивыми видами. Певица рассказала, что выбралась к крупнейшему в Карпатах озеру Синевир.

"Синевир. Водопад Шипот. Горы пополнили запасы энергии. Продолжаю борьбу", – написала певица и дополнила пост подборкой фото и видео осенних Карпат.

Контекст:

Slavia (Ярослава Хома) – бывшая жена украинского певица Dzidzio (Михаила Хомы). Они вместе выступали в составе украинской группы "Друзі". Артисты поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений, 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара.

Slavia после нападения РФ на Украину переехала из Киева во Львов.

Теги: Украина, Карпаты, Dzidzio, Slavia
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