Бывшая жена Dzidzio показала красоту осенних Карпат

"Синевир. Водопад Шипот. Горы пополнили запасы энергии. Продолжаю борьбу", – написала певица и дополнила пост подборкой фото и видео осенних Карпат.

Контекст:

Slavia (Ярослава Хома) – бывшая жена украинского певица Dzidzio (Михаила Хомы). Они вместе выступали в составе украинской группы "Друзі". Артисты поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений, 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара.

Slavia после нападения РФ на Украину переехала из Киева во Львов.